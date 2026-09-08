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Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro поступили в продажу в России — яркость 3000 нит и автономность до 21 дня

Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro поступили в продажу в России — яркость 3000 нит и автономность до 21 дня

Также вышла модель Huawei Watch GT В России стартуют продажи Huawei Watch GT 7 Pro и Watch GT 7. Флагманская версия получила корпус из титанового сплава, керамический безель со специальным защитным покрытием и фторэластомерный ремешок.

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