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«Стыдно за поражение от ЦСКА! Ненавижу проигрывать. Мне по барабану, чем шайбу отбивать». Вратарь «Спартака» Красиков после дерби

Алексей Красиков заявил, что ему стыдно за поражение «Спартака» от ЦСКА в дерби.  Армейцы обыграли красно-белых в Фонбет Чемпионате КХЛ – 4:2.

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