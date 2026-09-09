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Загитова: в мой топ-3 любимых видов спорта входят бокс, теннис и вейксёрф

Загитова: в мой топ-3 любимых видов спорта входят бокс, теннис и вейксёрф

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 24-летняя Алина Загитова высказалась о своих любимых видах спорта.

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