"Проблем не было – будут": Новый финский президент получил оплеуху от Путина

Фото: Photogid/Shutterstock/IMAGO/Heikki Saukkomaa/Globalllookpres 2 дня назад 329K прочитали На выборах в Финляндии победил антироссийски настроенный кандидат от Национальной коалиционной партии, бывший премьер этой страны Александр Стубб.
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