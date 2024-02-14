"Проблем не было – будут": Новый финский президент получил оплеуху от Путина

А

Александр

Против нас подняли все хутора. Нагнали туда пиндосов-вояк. Местным девкам на потеху. Значит, нам надо поставить рядышком «Солнцепеки», да помощней и подальбойней. Остальное - периодически глушить, чтобы пиндосы домой позвонить не могли.