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"Проблем не было – будут": Новый финский президент получил оплеуху от Путина

"Проблем не было – будут": Новый финский президент получил оплеуху от Путина

Фото: Photogid/Shutterstock/IMAGO/Heikki Saukkomaa/Globalllookpres  2 дня назад 329K прочитали На выборах в Финляндии победил антироссийски настроенный кандидат от Национальной коалиционной партии, бывший премьер этой страны Александр Стубб.

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Комментарии
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А
Александр
Против нас подняли все хутора. Нагнали туда пиндосов-вояк. Местным девкам на потеху. Значит, нам надо поставить рядышком «Солнцепеки», да помощней и подальбойней. Остальное - периодически глушить, чтобы пиндосы домой позвонить не могли.
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