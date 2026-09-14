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Новости Тамбова

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В Рассказовском округе благоустроено более 30 общественных пространств

В Рассказовском округе благоустроено более 30 общественных пространств

В Рассказовском округе благоустроено 15 территорий в рамках программы "Инициативное бюджетирование". Среди них: благоустройство территории возле социальных объектов, обустройство пешеходного моста через реку Нару-Тамбов, установка освещения и обустройство тротуаров, а также благоустройство скверов.

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