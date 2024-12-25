Грузия в ноябре нарастила поставки мандаринов в Россию до 6,9 тысячи тонн

Россия в ноябре нарастила закупки мандаринов у Грузии сразу на четверть - до 6,9 тысячи тонн, что является рекордом для этого месяца, пишет агентство РИА Новости, которое проанализировало данные грузинской таможни.
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