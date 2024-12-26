В России создали камеры с ИИ для наблюдения за пациентами в реанимации

Они будут уведомлять медицинский персонал о любых нежелательных событиях Российская компания разработала камеры с искусственным интеллектом, которые будут осуществлять круглосуточный мониторинг пациентов в реанимации.
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