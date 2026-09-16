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Все их моют, а зря: продукты, которые лучше не мыть перед готовкой

Некоторые продукты лучше вообще не мыть перед готовкой — так безопаснее. Обычная вода может не убрать бактерии, а разнести их по кухне.

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