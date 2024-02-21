Дарья Донцова рассказала о своей читательской аудитории

Писатель, общественный деятель и телеведущая Дарья Донцова рассказала, что ее читательская аудитория - разновозрастная, при этом число молодых людей, читающих ее книги в бумажном виде, в последнее время выросло, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии