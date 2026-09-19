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В Новосибирске банда подростков избила второклассницу

В Новосибирске банда подростков избила второклассницу

Девочка получила черепно‑мозговую травму и ушибы В Новосибирске на улице 25 лет Октября группа девочек‑подростков напала на восьмилетнюю школьницу.

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