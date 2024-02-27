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Премьер Кристерссон: для Швеции вопрос отправки войск на Украину не актуален

Премьер Кристерссон: для Швеции вопрос отправки войск на Украину не актуален

Для Стокгольма вопрос отправки своих подразделений на Украину не является актуальным. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель шведского правительства Ульф Кристерссон.

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