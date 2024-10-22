Провал на Украине вынуждает Запад идти ва-банк в Грузии — Шота Мартыненко

На грядущих выборах в Грузии есть лишь два варианта развития событий: либо прозападные силы побеждают, либо Запад запускает беспорядки, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Шота Мартыненко 22 октября в эфире телеканала «Альт-инфо».