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House Of The Dragon Episode 4 Recap: Is There Another Heir In There?

House Of The Dragon Episode 4 Recap: Is There Another Heir In There?

Alicent learns a huge secret, and Ormund is dealt a disappointing blow, in this week's episode. Read our recap!Alicent learns a huge secret, and Ormund is dealt a disappointing blow, in this week's episode.

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