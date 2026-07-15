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Царьград

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Под Талдомом пьяный дачник встретил врачей скорой с пистолетом

Под Талдомом пьяный дачник встретил врачей скорой с пистолетом

В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из пневматики перед бригадой медиков.В Талдомском городском округе Подмосковья пьяный местный житель напал на бригаду скорой помощи, приехавшую на вызов к его пожилой родственнице.

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