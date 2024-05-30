"Контракт" на выступление Канье Уэста в Москве назвали фейком

Global Look Press/Ron Sachs/Consolidated News Photos Распространяющиеся в социальных сетях фотографии якобы подписанного договора о концерте известного американского рэпера Канье Уэста в Москве являются фейком, заявил в беседе с РЕН ТВ создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
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