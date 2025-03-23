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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Поиск своего места в профессии: мероприятие для молодых педагогов прошло в Бобруйском районе.

Поиск своего места в профессии: мероприятие для молодых педагогов прошло в Бобруйском районе.

На днях с целью активизации профессионального роста молодых педагогов было проведено мероприятие, совмещающее экскурсию по знаковым местам Бобруйска и круглый стол ´Самореализация и профессиональное самоопределение: поиск своего места в профессии´.

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