Поиск своего места в профессии: мероприятие для молодых педагогов прошло в Бобруйском районе.

На днях с целью активизации профессионального роста молодых педагогов было проведено мероприятие, совмещающее экскурсию по знаковым местам Бобруйска и круглый стол ´Самореализация и профессиональное самоопределение: поиск своего места в профессии´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии