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Основы гидромеханизации: принципы и применение

Основы гидромеханизации: принципы и применение

Основы гидромеханизации: принципы и применение Юлия СавельеваГидромеханизация – это передовой метод, использующийся в различных сферах промышленности для максимизации эффективности и уменьшения человеческого труда при выполнении задач, связанных с перемещением, подъемом или укладкой материалов с помощью водной среды.

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