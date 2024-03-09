Основы гидромеханизации: принципы и применение Юлия СавельеваГидромеханизация – это передовой метод, использующийся в различных сферах промышленности для максимизации эффективности и уменьшения человеческого труда при выполнении задач, связанных с перемещением, подъемом или укладкой материалов с помощью водной среды.