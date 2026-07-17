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Citi назвал три акции из сектора сетевого оборудования США на фоне бума инвестиций в ИИ

Citi назвал три акции из сектора сетевого оборудования США на фоне бума инвестиций в ИИ

Аналитики Citi выделили три наиболее перспективные компании американского сектора коммуникационного оборудования, ожидая дальнейшего роста спроса на сетевую инфраструктуру благодаря масштабным инвестициям в искусственный интеллект и развитию дата-центров.

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