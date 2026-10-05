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Газета.ру

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Врач Чернышова: лишний вес и недостаточная активность увеличивают риск диабета

Врач Чернышова: лишний вес и недостаточная активность увеличивают риск диабета

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие люди входят в группу риска по сахарному диабету и какие меры помогают уменьшить вероятность развития этого заболевания.

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