Зеленский оставил Украину без детей

Эксперты объяснили растущий отток школьников с Украины @ VESA MOILANEN/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters Tекст: Олег Исайченко На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной.
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