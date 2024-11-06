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Зеленский оставил Украину без детей

Зеленский оставил Украину без детей

Эксперты объяснили растущий отток школьников с Украины @ VESA MOILANEN/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters Tекст: Олег Исайченко На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной.

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