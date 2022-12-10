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Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в субботу, 10 декабря, что ВСУ обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS.

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