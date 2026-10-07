Диетолог Русакова: быстрые углеводы должны составлять менее 5% рациона

У людей старше 60 лет нормальный уровень сахара в крови натощак составляет 3,5–6,5 ммоль/л. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает «Вечерняя Москва» .
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