Прогноз погоды в Крыму на 10 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 10 ноябряВ Симферополе +11 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +14 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +12 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +11 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +10 и облачно с прояснениямиВ Ялте +14 и небольшой дождьВ Алуште +14 и облачно с прояс.
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