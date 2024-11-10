Прогноз погоды в Крыму на 10 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 10 ноябряВ Симферополе +11 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +14 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +12 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +11 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +10 и облачно с прояснениямиВ Ялте +14 и небольшой дождьВ Алуште +14 и облачно с прояс.