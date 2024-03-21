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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Россия предъявила Германии за "художества" нацистов

Россия предъявила Германии за "художества" нацистов

Европа совершенно уже забыла все свои «подвиги» 80-летней давности, и уж кто-кто, а вот ЕС и правда оказался готовым «повторить», правда на сей раз экономика и промышленность подкачали, а то мы уже могли бы «наслаждаться» очередных 22 июня.

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Комментарии
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Александр Макеев
Правильно! Германия обязана признать политику геноцида советских граждан во время Второй Мировой Войны и обязана выплатить России, как правопреемнице СССР, не меньше 150 триллионов евро в течение 30 лет! 😇  До 90% этой суммы Германия может выплачивать в форме актуальных патентов, научно-технической информации, станками, роботами и автоматами, машинами, целыми цехами и заводами. А также в форме территории Польши, примыкающей к западной границе Белоруссии и к территории Калининградской области Российской Федерации. Для этого Германия может дипломатическим договором или военным путём отторгнуть северную половину территории Польши И восточную половину от этой отторгнутой территории передать России. 😇
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