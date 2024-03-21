Россия предъявила Германии за "художества" нацистов

Александр Макеев

Правильно! Германия обязана признать политику геноцида советских граждан во время Второй Мировой Войны и обязана выплатить России, как правопреемнице СССР, не меньше 150 триллионов евро в течение 30 лет! 😇 До 90% этой суммы Германия может выплачивать в форме актуальных патентов, научно-технической информации, станками, роботами и автоматами, машинами, целыми цехами и заводами. А также в форме территории Польши, примыкающей к западной границе Белоруссии и к территории Калининградской области Российской Федерации. Для этого Германия может дипломатическим договором или военным путём отторгнуть северную половину территории Польши И восточную половину от этой отторгнутой территории передать России. 😇