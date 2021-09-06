Закон и Порядок

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Путин запустил процесс воссоздания Империи: Историческая война и Социальная справедливость

Путин запустил процесс воссоздания Империи: Историческая война и Социальная справедливость

  Противостояние попыткам фальсификации истории Второй мировой войны должно основываться на аргументированной правде.

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Александр Рожков
А сам он об этом знает? До чего же, дарагия таварищчи, оборзели пропагандоны! Поливають грязью нашего дорогого гроссмейстера. Ему и страшном сне присниться бы не могло, чтобы он, вместе с нашими любимыми олигархами и прочей....запустил бы процесс социальной справедливости. Чего не набрешуть перед.... Но вы их не слушайте. Все будет стабильно, как и было.

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