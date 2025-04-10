"Показать детям, что они нужны". Заслуженный учитель России - о роли школы и ее проблемах

Знаменитый алтайский учитель Александр Овсиевский отметил, что главное в школе - это ребенок и педагог, но сегодня дети получают меньше внимания В Алтайском крае имя заслуженного учителя России Александра Овсиевского знают сотни человек.
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