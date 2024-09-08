Салават Фатхутдинов проголосовал на выборах: Выбираем свою судьбу

В Татарстане проходят выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва. Народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхутдинов принял участие в выборах, проголосовав на избирательном участке в гимназии №107 города Казани.
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