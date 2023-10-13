Собянин: Москва поддержала проекты по созданию 95 тысяч дополнительных рабочих мест

В настоящее время возводят 17 школ, 32 детских сада и две поликлиники Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о том, что почти шестьдесят социальных объектов строится инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда.
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