Собянин: Москва поддержала проекты по созданию 95 тысяч дополнительных рабочих мест

В настоящее время возводят 17 школ, 32 детских сада и две поликлиники Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о том, что почти шестьдесят социальных объектов строится инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда.