На борту самолета «Уральских авиалиний» возникли проблемы с туалетом

Пассажиры рейса Домодедово — Стамбул авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулись с неприятной ситуацией: на борту самолета A21N произошел сбой системы водоснабжения, из-за чего перестали функционировать туалеты.
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