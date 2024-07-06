Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия готова изменить ядерную доктрину

МОСКВА, 6 июля, ФедералПресс. В российской ядерной доктрине допустимы корректировки и дополнения, так как нынешняя ситуация со спецоперацией показала, что ядерное сдерживание в классическом понимании работает не в полной мере.
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