«Уколы красоты» или пластика: секрет молодости Ларисы Вербицкой

Диктор прославилась благодаря «Доброму утру», но и после увольнения осталась популярной. Лариса Вербицкая рассказывала поклонникам о походах к косметологу и спортивных нагрузках, но многие уверены: ради улучшения внешности она прибегала к помощи хирургов.