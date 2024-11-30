«Уколы красоты» или пластика: секрет молодости Ларисы Вербицкой

Диктор прославилась благодаря «Доброму утру», но и после увольнения осталась популярной. Лариса Вербицкая рассказывала поклонникам о походах к косметологу и спортивных нагрузках, но многие уверены: ради улучшения внешности она прибегала к помощи хирургов.
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