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«Уколы красоты» или пластика: секрет молодости Ларисы Вербицкой

«Уколы красоты» или пластика: секрет молодости Ларисы Вербицкой

Диктор прославилась благодаря «Доброму утру», но и после увольнения осталась популярной. Лариса Вербицкая рассказывала поклонникам о походах к косметологу и спортивных нагрузках, но многие уверены: ради улучшения внешности она прибегала к помощи хирургов.

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