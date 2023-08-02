Театр абсурда

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12 лет колонии за госизмену дали агенту СБУ, экс-сотруднику кубанского Минприроды

12 лет колонии за госизмену дали агенту СБУ, экс-сотруднику кубанского Минприроды

Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины тридцатипятилетнего мерзавца по имени Артур Катрычко.

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