В Омской области сотрудниками полиции выявлены факты незаконной рубки леса

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области выявили факты незаконной рубки леса в особо крупном размере на территории Новоягодинского участкового лесничества в Знаменском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии