Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Снайпер ВС РФ рассказал, как халатность может убить противника

Снайпер ВС РФ рассказал, как халатность может убить противника

Российские снайперы рассказали какие ошибки могут оказаться роковыми для вражеских стрелков. Снайперы обладают особым, профессиональным чутьем - выждать паузу при артобстреле и незаметно проскочить из одного укрытия в другое.

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