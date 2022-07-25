Бывший глава СБУ по Крыму Олег Кулинич стал фигурантом дела о госизмене на Украине

wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA Экс-главу СБУ по Крыму Олега Кулинича и бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Владимира Сивковича обвинили в якобы сдаче юга Украины российским военным после начала спецоперации в феврале 2022 года.