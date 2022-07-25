PolitOnline24

2 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Боишься тварь дрожащая??7 Бойся паскуда.Экс-президент Пол...
  • Геннадий Бережнов
    Это будет новая фаза русофобии. Она всех бывших обойдёт и бриттов к краху приведёт! Нет на Западе серьёзных политиков...Трасс заявила о н...
  • Сергей Кудинов
    Это значит, что военные корабли НАТО (США) будут свободно курсировать по акватории Чёрного моря...Проход судов с зе...

Бывший глава СБУ по Крыму Олег Кулинич стал фигурантом дела о госизмене на Украине

Бывший глава СБУ по Крыму Олег Кулинич стал фигурантом дела о госизмене на Украине

wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA Экс-главу СБУ по Крыму Олега Кулинича и бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Владимира Сивковича обвинили в якобы сдаче юга Украины российским военным после начала спецоперации в феврале 2022 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх