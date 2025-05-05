Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) На набережной в Самаре мужик навалял 13-летнему подростку велосипедисту по голове за то, что школьник его послал на.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) На набережной в Самаре мужик навалял 13-летнему подростку велосипедисту по голове за то, что школьник его послал на.
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