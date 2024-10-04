Краткосрочно рынок акций еще может подрасти

Российский фондовый рынок вчера завершил день в плюсе, хотя в первой половине дня настрой был иной. Поводом для позитива стала информация о том, что Минфин не поддерживает инициативу депутатов Госдумы о введении налога на сверхприбыль банков.
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