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Глобальную систему сквозного экоаудита ИИ предложили рассмотреть на ВЭФ

Глобальную систему сквозного экоаудита ИИ предложили рассмотреть на ВЭФ

Региональный директор Международного союза электросвязи для региона Содружества Независимых Государств Наталья Мочу 2 сентября заявила о необходимости рассмотреть внедрение глобальной системы экологического аудита искусственного интеллекта.

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