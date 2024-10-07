Нашел отличную замену дорогущей сёмге. Такую вкуснятину готовлю из простой горбуши, пальчики оближешь. Салатик улетает только так

К сёмге не подступиться, поэтому пришлось искать замену побюджетнее. Все чаще теперь беру горбушу и ни капли об этом не жалею.
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