Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    я сделал бараньи ребрышки, но вместо картошки лук и добавил сухого вина из крыжовника, вкус словами не описать сто ра...Оказывается так м...
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Нашел отличную замену дорогущей сёмге. Такую вкуснятину готовлю из простой горбуши, пальчики оближешь. Салатик улетает только так

Нашел отличную замену дорогущей сёмге. Такую вкуснятину готовлю из простой горбуши, пальчики оближешь. Салатик улетает только так

К сёмге не подступиться, поэтому пришлось искать замену побюджетнее. Все чаще теперь беру горбушу и ни капли об этом не жалею.

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Комментарии
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л
людмила
Спасибо за рецепт, думаю, будет вкусно.
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