В США считают, что промежуточные выборы вряд ли улучшат отношение Конгресса к РФ

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Промежуточные выборы, которые состоятся в США в ноябре, вероятнее всего, усилят позиции демократов в Конгрессе, однако едва ли стоит ожидать, что в связи с этим отношение в законодательном органе к России улучшится.
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