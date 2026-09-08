В США считают, что промежуточные выборы вряд ли улучшат отношение Конгресса к РФ

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Промежуточные выборы, которые состоятся в США в ноябре, вероятнее всего, усилят позиции демократов в Конгрессе, однако едва ли стоит ожидать, что в связи с этим отношение в законодательном органе к России улучшится.