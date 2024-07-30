В бундестаге раскритиковали решение Шольца разместить ракеты США в Германии

Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Амира Мохамед Али раскритиковала решение канцлера Германии Олафа Шольца позволить США разместить свои дальнобойные ракеты на немецкой территории.
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