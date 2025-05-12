FESCO и Находкинский МТП провели уникальную перевозку бункера для сыпучих грузов

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») и Находкинский морской торговый порт (Находкинский МТП) провели операцию по перевозке бункера для перевалки сыпучих грузов с мыса Астафьева на причал Угольного терминала №1 в порту Находка Приморского края.