Растения для китайской медицины планируют выращивать в Иркутской области

В Иркутске прошла международная стратегическая сессия «Лекарственное растениеводство. От заготовок к биотехнологиям», ставшая ключевым событием для обсуждения перспектив российско-китайского сотрудничества в этой области.
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