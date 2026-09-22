БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новый комплекс для старых ракет. Украинский ЗРК «Шершень»

Новый комплекс для старых ракет. Украинский ЗРК «Шершень»

Общая схема ЗРК «Шершень» на позиции Украина восстанавливает противовоздушную оборону и параллельно разрабатывает собственные зенитные системы.

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