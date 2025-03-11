Чиновники из Франции и Великобритании объясняли украинцам, как говорить с США

Французский и британские официальные лица на выходных перед переговорами американской и украинской делегаций учили украинцев тому, как разговаривать с США, пишет газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника.
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