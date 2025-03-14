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Закон, порядок, государство

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В Еврейской автономной области сотрудники полиции помогли с заготовкой дров матери участника СВО

Ольга Григорьева проживает в частном доме села Ленинское Еврейской автономной области. Справляться с хозяйством ей всегда помогал сын, но сейчас он находится в зоне специальной военной операции.

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