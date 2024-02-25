Samsung представит смарт-кольцо до конца февраля Компания Samsung планирует предст...

Samsung представит смарт-кольцо до конца февраляКомпания Samsung планирует представить своё первое смарт-кольцо Galaxy Ring в рамках линейки товаров для здоровья на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, который пройдёт с 26 по 29 февраля.
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