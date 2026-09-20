"Пока не уничтожим, мира не будет": Поплавская жёстко ответила сторонникам переговоров с Украиной

Актриса Яна Поплавская жёстко ответила сторонникам переговоров с Киевом, предложив им переехать ближе к месту трагедии, и заявила, что мир с террористами невозможен.
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