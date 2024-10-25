Не совсем паны — наши друзья и наши враги. Все они из кресовых поляков

Юрий Ильинов

Путин - журналисту NBC: Есть статья 4-я соглашения о стратегическом партнёрстве с КНДР, а что мы будем делать в рамках этой статьи - наше дело В ходе пресс-конференции в Казани западные журналисты пытались добиться от Владимира Путина ответа на вопрос о том, что северокорейские военнослужащие делают на территории России. Один из репортёров заявил о наличии спутниковых снимков, «доказывающих» присутствие северокорейских солдат в РФ. Президент России напомнил, что сегодня российские парламентарии ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР, согласно которому, в случае нападения на одну из двух стран вторая сторона соглашения будет оказывать ей военную помощь, причём всеми имеющимися средствами. Владимир Путин напомнил журналисту американского NBC о том, что эти действия прописаны в статье 4-й Соглашения, которая (статья) соответствует и Уставу ООН, и законодательствам Российской Федерации и КНДР. Российский лидер указал на то, что к настоящему моменту дело дошло до того, что военнослужащие армий стран НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте против России: Мы знаем, как происходят запуски беспилотных морских аппаратов в Чёрном море, знаем кто там присутствует из европейских стран НАТО и как они делают эту работу. То же самое касается инструкторов из стран НАТО – военнослужащих, не наёмников. То же самое касается применения высокоточного оружия – такого как ракет ATACMS, Storm Shadow и так далее. Возвращаясь к «северокорейской» теме и договоре о стратегическом партнёрстве, включая упомянутую статью о военной помощи, Владимир Путин заявил: А что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи.