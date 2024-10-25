Не совсем паны — наши друзья и наши враги. Все они из кресовых поляков Никто не пан, никто и не пропал Не сказать, многим ли полякам сегодня так и не терпится ввязаться в драку русских с украинцами, где на самом деле не может быть никакой национальной вражды, поскольку на кону совсем иное.
Не совсем паны — наши друзья и наши враги. Все они из кресовых поляков
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Юрий Ильинов
Путин - журналисту NBC: Есть статья 4-я соглашения о стратегическом партнёрстве с КНДР, а что мы будем делать в рамках этой статьи - наше дело В ходе пресс-конференции в Казани западные журналисты пытались добиться от Владимира Путина ответа на вопрос о том, что северокорейские военнослужащие делают на территории России. Один из репортёров заявил о наличии спутниковых снимков, «доказывающих» присутствие северокорейских солдат в РФ. Президент России напомнил, что сегодня российские парламентарии ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР, согласно которому, в случае нападения на одну из двух стран вторая сторона соглашения будет оказывать ей военную помощь, причём всеми имеющимися средствами. Владимир Путин напомнил журналисту американского NBC о том, что эти действия прописаны в статье 4-й Соглашения, которая (статья) соответствует и Уставу ООН, и законодательствам Российской Федерации и КНДР. Российский лидер указал на то, что к настоящему моменту дело дошло до того, что военнослужащие армий стран НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте против России: Мы знаем, как происходят запуски беспилотных морских аппаратов в Чёрном море, знаем кто там присутствует из европейских стран НАТО и как они делают эту работу. То же самое касается инструкторов из стран НАТО – военнослужащих, не наёмников. То же самое касается применения высокоточного оружия – такого как ракет ATACMS, Storm Shadow и так далее. Возвращаясь к «северокорейской» теме и договоре о стратегическом партнёрстве, включая упомянутую статью о военной помощи, Владимир Путин заявил: А что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи.
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21 час.
Юрий Ильинов
Дональд Трамп пообещал защиту армянам и всем преследуемым христианам мира Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал защиту армянам и всем преследуемым христианам мира, если победит на выборах. Он также заявил, что способен добиться мира между Арменией и Азербайджаном. Такую запись политик сделал на своей странице в соцсети Truth Social. Упоминая конфликт между Ереваном и Баку, Трамп заявил, что является самым правильным кандидатом в президенты США, который способен предотвратить его повторение. Он также раскритиковал свою конкурентку на выборах Камалу Харрис, упрекнув ее в том, что она не предприняла никаких мер для защиты преследуемых армянских христиан. Камала Харрис ничего не сделала, когда 120 000 армянских христиан подверглись ужасающим преследованиям и были насильственно перемещены в Арцахе. Христиане во всем мире не будут в безопасности, если Камала Харрис станет президентом Соединенных Штатов - заявил Трамп. Но если США возглавит он, добавил политик, то Вашингтон плотно займется защитой христианского населения Земли, остановит насилие и этнические чистки во всем мире. Армяно-азербайджанский конфликт начался еще до распада Советского Союза и с небольшими перерывами и с разной интенсивностью продолжался до сих пор. Основное противоречие между враждующими сторонами заключалось в принадлежности Нагорного Карабаха. Сейчас этой территорией, которую покинуло большинство этнических армян, управляет Баку. Ереван официально объявил, что не претендует на данный регион и признает его частью Азербайджана.
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21 час.
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