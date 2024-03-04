Если вы не очень понимаете, что такое "хуцпа", то перед вами живой пример: - рассуждать о нанесении ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus, планировать военную операцию против нашей страны; - опозориться на весь мир после слива этих переговоров, которые еще и велись в незащищенных мессенджерах; - заявить, что это коварная Россия ведет информационную войну, а Германия тут вовсе ни при чем; - и в этом же оправдании сказать, что РАЗГОВОР БЫЛ ЧАСТНЫМ И ПУБЛИКОВАТЬ ЕГО НА ВЕСЬ МИР - ЭТО НЕХОРОШО.
Хуцпа по-немецки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Всё больше убеждаюсь в том, что для того, чтобы занять высокую должность в европейских правительствах, надо обязательно иметь справку из дурдома...
Ответить
9 час.
ЕБ
Елена Бреслова
когда слушаешь ЕдРосов тоже возникает такое ощущение
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии