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Хуцпа по-немецки

Хуцпа по-немецки

Если вы не очень понимаете, что такое "хуцпа", то перед вами живой пример: - рассуждать о нанесении ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus, планировать военную операцию против нашей страны; - опозориться на весь мир после слива этих переговоров, которые еще и велись в незащищенных мессенджерах; - заявить, что это коварная Россия ведет информационную войну, а Германия тут вовсе ни при чем; - и в этом же оправдании сказать, что РАЗГОВОР БЫЛ ЧАСТНЫМ И ПУБЛИКОВАТЬ ЕГО НА ВЕСЬ МИР - ЭТО НЕХОРОШО.

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Комментарии
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Всё больше убеждаюсь в том, что для того, чтобы занять высокую должность в европейских правительствах, надо обязательно иметь справку из дурдома...
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9 час.
ЕБ
Елена Бреслова
когда слушаешь ЕдРосов тоже возникает такое ощущение
Ответить
4 мин.

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